شركات عملاقة تفرض إجبارية التلقيح على موظفيها.. بينها فيسبوك وغوغل

بعد أشهر من تشجيع الموظفين على التطعيم ضد فيروس كوفيد-19، بدأت الشركات الأميركية في اتخاذ موقف أكثر تشددًا، في ظل مقاربة جديدة للمساعدة في مكافحة انتشار الوباء.

بدأ الزخم لفرض إجبارية التلقيح يزداد، وكان من المتوقع أن يعلن الرئيس جو بايدن يوم أمس الخميس عن مطلب بتلقيح جميع الموظفين الفيدراليين والمقاولين أو مطالبتهم بالاختبار المنتظم.

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يوم الأربعاء، أصبحت كل من غوغل وفيسبوك أول شركتين عملاقتين في وادي السيليكون تصدران قراراً حول إجبارية التطعيم.

وفيما يلي الشركات التي أعلنت عن متطلبات لقاح كوفيد-19 لموظفيها:

غوغل

أرسل سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، بريدًا إلكترونيًا إلى الموظفين يوم الأربعاء، يعلن فيه عن مطلب تلقي اللقاح للموظفين الذين يعودون إلى المكتب.

وقال بيتشاي إن هذه السياسة ستطرح في الولايات المتحدة في الأسابيع المقبلة، وفي مناطق أخرى في الأشهر المقبلة مع توفر اللقاحات على نطاق أوسع. وليس من الواضح بعد كيف تخطط غوغل لفرض هذه السياسة.

فيسبوك

أعلنت الشركة يوم الأربعاء أنه يجب تطعيم جميع موظفيها قبل العودة إلى المكتب. وقالت لوري جولر، نائبة الرئيس لشؤون الأفراد في فيسبوك في بيان: "مع إعادة فتح مكاتبنا، سنطلب تلقيح أي شخص قادم للعمل في أي من مكاتبنا في الولايات المتحدة". وأضافت: "ستكون لدينا إجراءات لمن لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية أو لأسباب أخرى، وسنقيم نهجنا في مناطق أخرى مع تطور الوضع".

نتفليكس

باتت Netflix تطلب تلقي لقاحات كوفيد-19 من قبل فرق العمل في جميع إنتاجاتها الأميركية، وكذلك الأشخاص الذين يتعاملون معهم.

وفي الأسبوع الماضي، صاغت نقابات هوليوود والاستوديوهات الكبرى بروتوكولات العودة إلى العمل التي تتضمن "خيار تنفيذ سياسات التطعيم الإلزامية للممثلين والطاقم في المنطقة أ". وتتكون "المنطقة أ" من الممثلين والأشخاص المقربين منهم.

تويتر

كانت شركة تويتر Twitter تطلب بالفعل من الموظفين الذين عادوا إلى المكتب تقديم دليل على التطعيم، لكن الشركة اتخذت خطوة إضافية يوم الأربعاء بإغلاق مكاتبها في نيويورك وسان فرانسيسكو تمامًا وإيقاف المزيد من عمليات إعادة الفتح مؤقتًا.

وقال متحدث باسم الشركة لشبكة CNN Business إنها اتخذت القرار "بعد دراسة متأنية للمبادئ التوجيهية المحدثة لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وفي ضوء الظروف الحالية". وأضاف: "نحن مستمرون في مراقبة الظروف المحلية عن كثب وإجراء التغييرات اللازمة التي تعطي الأولوية لصحة وسلامة فريقنا".

BlackRock

قال متحدث باسم شركة BlackRock، أكبر مدير للأصول في العالم، إنها تسمح حاليًا فقط للموظفين الذين تم تلقيحهم بالعودة إلى المكتب.

وأضاف أنه اعتبارًا من سبتمبر، سيكون لدى الشركة "نموذج هجين"، حيث يعمل بعض الموظفين الذين تم تطعيمهم من المكتب وآخرون من المنزل. وتخطط الشركة لمشاركة سياسة محدثة للموظفين غير الملقحين في وقت لاحق من هذا الصيف.

مورغان ستانلي

يحظر بنك Morgan Stanley في نيويورك دخول جميع الموظفين والعملاء غير المحصنين إلى مقره الرئيسي. وقد طُلب من جميع الموظفين الذين يعملون في المباني التي يوجد بها "عدد كبير من الموظفين" تأكيد حالة التطعيم بحلول الأول من يوليو، وفقًا لمذكرة البنك الموجهة للموظفين.

ليفت Lyft

اعتبارًا من 2 أغسطس، يجب تطعيم جميع الموظفين العاملين في مكاتب شركة Lyft للنقل التشاركي، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني أرسلها لوجان جرين، الرئيس التنفيذي للشركة إلى الموظفين، اطلعت عليها CNN Business. بالإضافة إلى ذلك، ستعود غالبية مكاتب الشركة في الولايات المتحدة الآن إلى العمل في 2 فبراير 2022، وفقًا للبريد الإلكتروني، وهو تمديد مدته ستة أشهر من تاريخ العودة الأصلي.

وأبلغت Lyft أعضاء الفريق منذ عدة أسابيع أنه سيُطلب منهم تقديم دليل على التطعيم من أجل العودة إلى المكتب، بحسب CNN.

أوبر

قال الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، دارا خسروشاهي في مذكرة للموظفين يوم الخميس، إذا أرادوا العودة إلى المكتب، فيجب عليهم التطعيم بالكامل.

كما أرجأت أوبر تاريخ العودة إلى المكاتب على مستوى فروعها العالمية إلى 25 أكتوبر، وقالت إنها ستقدم تحديثات بحلول 30 سبتمبر إذا "تغير شيء". وقال خسروشاهي إنه يجب على أي شخص قادم إلى المكتب ارتداء قناع في الوقت الحالي، بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة به.