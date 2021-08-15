أرباح "أليانز إس إف" تتراجع 64% إلى 3.8 مليون ريال بالربع الثاني

تراجع صافي أرباح شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني "أليانز إس إف"، بنسبة 63.6% قبل الزكاة، في الربع الثاني من 2021، لتصل إلى 3.78 مليون ريال، مقارنة بنحو 10.39 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

وانخفض صافي أرباح "أليانز إس إف" بنسبة 20.36% في الربع الثاني من 2021، ليسجل 4.75 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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وقالت "أليانز إس إف" في بيان على "تداول السعودية"، إن سبب الانخفاض في صافي الربح قبل الزكاة والضريبة في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي أقساط التأمين المكتسبة لقطاع تأمين المركبات بنسبة 42.6% إلى 37.8 مليون ريال مقابل 65.8 مليون ريال وإلى انخفاض صافي الإيرادات بنسبة 21.3% إلى 100.2 مليون ريال مقابل 127.3 مليون ريال.

وتحولت الشركة إلى تحقيق صافي أرباح نحو 8.53 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر نحو 4.58 مليون ريال في النصف المماثل من 2020.