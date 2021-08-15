أرباح الكيميائية الفصلية تتراجع 32% إلى 27 مليون ريال

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، لتحقق تراجعا في الأرباح بنسبة 32%.

وقالت الشركة، في بيان لتداول السعودية، إن الأرباح بلغت 27.26 مليون ريال، مقابل 40.17 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2020.

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وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 4.8% إلى 899.9 مليون ريال، مقابل 858.72 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يعود سبب الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي الى ارتفاع مخصص هبوط الذمم المدينة التجارية ومخصص الزكاة والضريبة وكذلك المصروفات البيعية والتسويقية والعمومية والإدارية بالرغم من ارتفاع مبيعات قطاع الصناعات الدوائية وقطاع المتفجرات المدنية.

وخلال النصف الأول، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 12.8% إلى 68.1 مليون ريال، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.7% إلى 1.9 مليار ريال.