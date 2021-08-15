.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح الكيميائية الفصلية تتراجع 32% إلى 27 مليون ريال

  • الخط
الكيميائية السعودية
الكيميائية السعودية
سوق السعودية

أرباح الكيميائية الفصلية تتراجع 32% إلى 27 مليون ريال

مقابل 40.17 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2020

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، لتحقق تراجعا في الأرباح بنسبة 32%.

وقالت الشركة، في بيان لتداول السعودية، إن الأرباح بلغت 27.26 مليون ريال، مقابل 40.17 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 4.8% إلى 899.9 مليون ريال، مقابل 858.72 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

يعود سبب الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي الى ارتفاع مخصص هبوط الذمم المدينة التجارية ومخصص الزكاة والضريبة وكذلك المصروفات البيعية والتسويقية والعمومية والإدارية بالرغم من ارتفاع مبيعات قطاع الصناعات الدوائية وقطاع المتفجرات المدنية.

وخلال النصف الأول، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 12.8% إلى 68.1 مليون ريال، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.7% إلى 1.9 مليار ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
احذروا.. هذه الأطعمة مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة احذروا.. هذه الأطعمة مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة
بعد إعطاء علامات زرقاء لحسابات مزيفة.. تويتر تتراجع بعد إعطاء علامات زرقاء لحسابات مزيفة.. تويتر تتراجع
الأكثر قراءة
5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها! 5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها!
الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية
تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون
رضيع مصري يصاب بالتسمم والأطباء يكتشفون مفاجأة.. مخدرات رضيع مصري يصاب بالتسمم والأطباء يكتشفون مفاجأة.. مخدرات
التحقيق في فصل سعودي من عمله.. طلب من مسؤول إبراز تطبيق التحقيق في فصل سعودي من عمله.. طلب من مسؤول إبراز تطبيق "توكلنا"
شاهد الرئيس المصري يرد على سؤال: أنت أهلاوي أم زملكاوي شاهد الرئيس المصري يرد على سؤال: أنت أهلاوي أم زملكاوي
قبل أن تذهب
الشعب اللبناني يختنق بالأزمات.. فما رد فعل الطبقة السياسية؟
الشعب اللبناني يختنق بالأزمات.. فما رد فعل الطبقة السياسية؟
اكتشف المزيد