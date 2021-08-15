أرباح سلامة للتأمين الفصلية تتراجع 48.4% إلى 16 مليون درهم

أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين "سلامة للتأمين"، المدرجة في سوق دبي المالي، اليوم الأحد، عن تراجع صافي أرباحها بالربع الثاني من العام الجاري بنسبة 48.4%.

وأظهرت القوائم المالية للشركة أن صافي الدخل بعد الضريبة والتوزيعات إلى مشتركي التكافل بلغت 16.062 مليون درهم، مقابل 31.161 مليون ردهم خلال الفترة المناظرة.

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وبلغ صافي الدخل بالنصف الأول، 40.29 مليون درهم، مقابل 47.9 مليون درهم في النصف الأول من 2020، بنسبة تراجع نسبتها 16%.

وبلغ صافي دخل الاكتتاب 84,96 مليون درهم بالنصف الأول بزيادة قدرها 1,2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعزى هذا إلى الخطوات المهمة التي اتخذتها "سلامة" لتعزيز قدراتها الرقمية بإعادة هيكلة إجراءاتها وعملياتها وخدمات البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة؛ فضلاً عن ضوابط الاكتتاب المتشددة، وفقا لبيان الشركة.

ومع تركيز "سلامة" الاستراتيجي على السوق الإماراتية المحلية التي ترى فيها الإمكانات الأكبر للنمو، استقر إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركة في الربع الثاني من عام 2021 عند 655,51 مليون درهم. وهو ما يعكس قوة الأداء التشغيلي رغم التحديات الاقتصادية السائدة وسط استمرار تداعيات جائحة "كوفيد-19".

وحققت الشركات التابعة لـ "سلامة" في مصر والجزائر نتائج إيجابية بتسجيلها أرباحاً مشتركة وصلت إلى 15 مليون درهم في النصف الأول من عام 2021 بالمقارنة مع 18,83 مليون درهم للفترة نفسها من العام الفائت.

وحققت "سلامة" نمواً كبيراً في صافي دخل الاستثمار الذي ارتفع بنسبة 11,70% من 1,143 إلى 1,277 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2021. ويكشف هذا الارتفاع مدى التقدم الذي أحرزته الشركة في إعادة توزيع تدفقاتها النقدية على الأصول عالية الجودة ضمن إطار استراتيجية الاستثمار الحصيفة التي تبناها مجلس الإدارة العام الماضي.