اليوم.. بدء بناء سجل الأوامر في طرح 725 ألف سهم من "برغرايززر"

بدأت اليوم الأحد 15 أغسطس، عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين في الطرح العام الأولي لشركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" وتنتهي في 23 أغسطس.

كانت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بصفتها مدير سجل الاكتتاب للطرح العام الأولي لشركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر"، قد أعلنت عن تحديد النطاق السعري لطرحها المزمع بين 150 -165 ريالا للسهم الواحد، وسيحدد سعر الطرح بعد انتهاء الاكتتاب.

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وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" تتمثل عملية الاكتتاب بطرح 725 ألف سهم عادي من أسهم الشركة، تمثل 29% من رأس مال الشركة والتي سيتم بيعها من قبل مساهم واحد وهو إبراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر المزيني.

يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها 10 أسهم عادية، فيما يبلغ الحد الأقصى 124.999 سهما عاديا.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر والاكتتاب على المستثمرين المؤهلين للتداول في السوق الموازية (نمو) وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر.