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"الخدمات الأرضية" السعودية تقلص خسائرها الفصلية بـ 52.9%

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الخدمات الأرضية السعودية
الخدمات الأرضية السعودية
سوق السعودية

"الخدمات الأرضية" السعودية تقلص خسائرها الفصلية بـ 52.9%

وصلت إلى 93 مليون ريال

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية (الخدمات الأرضية)، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، مقلصة من خسائرها بنسبة 52.9%.

وقالت الشركة، في بيان لتداول السعودية، إن خسائرها وصلت إلى 93.16 مليون ريال، مقابل 197.87 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، أن تقليص الخسائر جاء بعد نمو الإيرادات بأكثر من 225% لتصل إلى 374.8 مليون ريال.

الاقتصاد السعودي ينمو لأول مرة منذ بدء الجائحة بـ1.5% في الربع الثاني اقتصاد اقتصاد السعودية الاقتصاد السعودي ينمو لأول مرة منذ بدء الجائحة بـ1.5% في الربع الثاني

ويعود السبب الرئيس لهذا الانخفاض إلى التعافي المستمر للعمليات التشغيلية والتي أثرت بشكل مباشر على الإيرادات كما أثرت بشكل غير مباشر على تقليل الخسائر في الذمم المدينة بقيمة 3.9 مليون ريال، وفقا للشركة.

وخلال النصف الأول، قلصت الشركة خسائرها بنسبة 56% لتصل إلى 109.9 مليون ريال، في الوقت الذي نمت فيه الإيرادات بنسبة 19.2% إلى 747.78 مليون ريال.

ويعود السبب الرئيسي لتقليص الخسائر بالنصف الأول إلى التعافي المستمر للعمليات التشغيلية ما ساهم بصورة غير مباشرة على تقليل الخسائر في الذمم المدينة بقيمة 49 مليون ريال.

وارتفعت تكاليف التشغيل و المصروفات الإدارية بمقدار 29.3 مليون ريال و 15.6 مليون ريال على التوالي، خلال تلك الفترة، وذلك لزيادة تكاليف التشغيل بسبب انخفاض الدعم المقدم من برنامج ساند.

وانخفضت حصة الخسارة من الاستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية بقيمة 7.8 مليون ريال، بينما ارتفع الربح من الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة و ارتفعت الإيرادات الأخرى بقيمة 11.8 مليون ريال و 4.6 مليون ريال على التوالي، وارتفعت التكاليف التمويلية بقيمة 10.7 مليون ريال نتيجة السحب من التسهيلات البنكية المتاحة."

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