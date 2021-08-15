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"عسير" تقلص خسائرها 75% في الربع الثاني من 2021

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شعار شركة عسير للتجارة
سوق السعودية

"عسير" تقلص خسائرها 75% في الربع الثاني من 2021

بسبب ارتفاع الأرباح التشغيلية

دبي - العربية.نت

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تقلصت خسائر شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة "عسير"، بنسبة 75% في الربع الثاني من العام الجاري، لتسجل خسائر بقيمة 0.8 مليون ريال، مقابل 3.2 مليون ريال خسائر في الربع المماثل من 2020.

وانخفضت خسائر "عسير" بنسبة 42.8% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بخسائر نحو 1.4 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت "عسير" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب انخفاض الخسائر يعود إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية الناتجة بصفة أساسية من انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وتسجيل إيرادات تشغيلية أخرى مقابل مصروفات تشغيلية أخرى خلال الربع المماثل وتحقيق أرباح فروق عملة مقابل خسائر فروق عملة خلال الربع المماثل وانخفاض المصاريف التمويلية.

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وخلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت خسائر "عسير" نحو 2.2 مليون ريال، مقابل 3.1 مليون ريال خسائر النصف الأول من 2020، بتراجع 29.03%.

وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بلغت 65.9 مليون ريال، تعادل نسبة 5.2% من رأس المال البالغ 1.264 مليار ريال.

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