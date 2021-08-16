أرباح "أوراسكوم للتنمية - مصر" تقفز 342% بالنصف الأول

كشفت نتائج أعمال شركة أوراسكوم للتنمية - مصر، المدرجة في البورصة المصرية، زيادة في صافي المبيعات العقارية بنسبة 40% لتصل إلى 4 مليارات جنيه في النصف الأول من عام 2021. كما ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 55.8% لتصل إلى 3 مليارات جنيه في النصف الأول من عام 2021، مع دفع إلى ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 342.2% لتصل إلى 744.6 مليون جنيه.

وأشارت نتائج الأعمال إلى تضاعف الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية لتصل إلى 1.5 مليار جنيه وهامش 38.6%. وارتفعت التحصيلات النقدية العقارية بنسبة 63% لتصل إلى 2.1 مليار جنيه.

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وخلال الربع الثاني من العام الحالي، فقد ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 50.7% إلى 1.5 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والبنود غير النقدية بنسبة 64.11% لتصل إلى 563.4 مليون جنيه وهامش 36.7%.

كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 300.1% لتصل إلى 306.1 مليون جنيه. وقفز صافي المبيعات العقارية بنسبة 43.1% لتصل إلى 1.9 مليار جنيه مقابل نحو 1.3 مليار جنيه في الربع الثاني 2020.

تأتي هذه الارتفاعات بدعم قوي من قطاع العقارات وإدارة جيدة للتكاليف. ويرجع التحسن في نتائج المجموعة إلى التحسن العام في أداة السوق بصفة عامة مدعوماً بالانتعاش الاقتصادي المتوقع وزيادة الطلب على قطاع العقارات. وقد أدى التحسن في النتائج المالية المدفوع بقطاع العقارات إلى تحقيق صافي ربح قدره 744.6 مليون جنيه، على الرغم من تداعيات فيروس كورونا والذي يؤثر سلبياً على القطاع السياحي.

واستمرت الشركة في العمل علي تحسين نتائج القوائم المالية ومراقبة السيولة النقدية. فقد بلغ الرصيد النقدي للشركة 2.6 مليار جنيه، وبلغ رصيد القروض نحو 3.5 مليار جنيه، وصافي الدين 866.7 مليون جنيه. وتواصل شركة أوراسكوم للتنمية مصر تحقيق تدفقات نقدية إيجابية من عمليات التشغيل، حيث ارتفعت التدفقات النقدية بنسبة 109.4% لتصل إلى 813.2 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2021.

خلال الربع الثاني من العام الحالي، ظل الأداء التشغيلي لشركة أوراسكوم للتنمية مصر قويا مستفيدًا بشكل أساسي من النمو القوي في قطاع العقارات، بالإضافة إلى الانتعاش الطفيف في قطاع السياحة.