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12 سبتمبر.. مساهمو "إعمار" يناقشون زيادة رأس المال 33% عبر تحويل ديون

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مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.. اقتصاد وترفيه وسياحة
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التابعة للشركة
سوق السعودية

12 سبتمبر.. مساهمو "إعمار" يناقشون زيادة رأس المال 33% عبر تحويل ديون

بهدف تسوية دين صندوق الاستثمارات العامة في ذمة الشركة وتحويله إلى نحو 283.33 مليون سهم

دبي - العربية.نت

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دعا مجلس إدارة إعمار المدينة الاقتصادية مساهمي الشركة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم 12 سبتمبر 2021، للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن زيادة رأس المال من 8.5 مليار ريال إلى نحو 11.33 مليار ريال، بزيادة 33% ما يعادل 2.83 مليار ريال.

وذكرت إعمار المدينة الاقتصادية، أن الزيادة بهدف تسوية دين صندوق الاستثمارات العامة في ذمة الشركة وتحويله إلى نحو 283.33 مليون سهم عادي جديد تُمنح للصندوق بالكامل.

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ويبلغ عدد أسهم الشركة قبل زيادة رأس المال 850 مليون سهم، ويصبح بعد الزيادة 1.133 مليار سهم عادي.

وتهدف الشركة من تحويل الدين إلى تحسين وضع نسب السيولة لدى الشركة ووضعها الائتماني بما يوفر قدر أكبر من الملاءة المالية فيما يتعلق بالتزاماتها المالية، وزيادة قدرة الشركة على تحقيق أهدافها للنمو.

كانت الشركة قد توصلت إلى اتفاقية لتحويل جزء من مديونيتها لوزارة المالية إلى حصة لصندوق الاستثمارات العامة في الشركة، بما يؤدي إلى خفض مطلوبات الشركة بما يقارب 27%.

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