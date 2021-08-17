أرباح "المصافي" ترتفع 0.49% في الربع الثاني إلى 7.1 مليون ريال

ارتفع صافي أرباح شركة المصافي العربية السعودية "المصافي" بنسبة 0.49% في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 7.14 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 7.10 مليون ريال أرباح الربع الثاني من 2020.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح "المصافي" بنسبة 3129% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 221.1 ألف ريال في الربع الأول من 2021.

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وقالت "المصافي" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب ارتفاع الربح خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى تحقيق الشركة أرباح من الشركات الزميلة خلال الربع الثاني من 2021، وهو ربح المساهمة في الشركة العربية للصهاريج.

وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفعت أرباح "المصافي" بنسبة 22.67% لتصل إلى 7.36 مليون ريال، مقابل نحو 6 ملايين ريال في النصف الأول من 2020.