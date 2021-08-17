"سدكو كابيتال ريت" يتحول لخسائر 6.9 مليون ريال بنهاية النصف الأول

أعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية "سدكو كابيتال"، اليوم الثلاثاء، عن إتاحة القوائم المالية الأولية المفحوصة لصندوق سدكو كابيتال ريت للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021.

وأظهرت القوائم المالية، تحقيق الصندوق صافي خسارة نحو 6.92 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2021، مقابل صافي أرباح نحو 1.78 مليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من 2020.

مادة اعلانية

وبلغ صافي الموجودات في نهاية النصف الأول من العام الجاري، نحو 512.72 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي المصاريف والأتعاب نحو 43.09 مليون ريال.

وسجل الصندوق عدد وحدات قائمة 60 مليون وحدة، وبلغ العائد للفترة 6.1%.

ويعود سبب تسجيل صافي خسارة للفترة بشكل رئيسي إلى تسجيل مخصص هبوط في القيمة لمبنى برج الحياة، ويعود سبب تسجيل المخصص إلى فسخ عقد الإيجار بناءً على الحكم الصادر من المحكمة خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2021.

الجدير بالذكر أن هذا المخصص يمثل خسائر دفترية غير محققة في قيمة الأصل.