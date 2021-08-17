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"سيرا القابضة" تتكبد خسائر فصلية بـ98 مليون ريال

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مجموعة سيرا القابضة مناسبة
شعار مجموعة سيرا القابضة
سوق السعودية

"سيرا القابضة" تتكبد خسائر فصلية بـ98 مليون ريال

ارتفاع إيراداتها في الربع الثاني 107%

دبي - العربية.نت

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قلصت مجموعة سيرا القابضة خسائرها الفصلية بواقع 43% عند 98 مليون ريال في الربع الثاني، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 172 مليون ريال تكبدتها في نفس الفترة من العام الماضي.

غير أنها تحولت إلى الخسارة في نصف السنة الأول بـ280 مليون ريال، مقابل أرباح بـ940 مليون ريال في النصف الأول من عام 2020.

وأعلنت مجموعة سيرا عن تسجيل ارتفاع في إيراداتها في الربع الثاني من عام 2021، بلغت نسبته 107% مقارنة بذات الفترة من العام السابق. وجاء هذا الارتفاع نتيجة التعاون الحثيث بين الحكومات العالمية ومختلف الأطراف المعنية في قطاع السفر للتعافي من تداعيات الجائحة العالمية، وفق بيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول".

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وأضافت الشركة في بيانها اليوم الثلاثاء: "جاء هذا النمو نتيجة إعادة فتح حدود المملكة العربية السعودية جزئياً أمام المواطنين والمقيمين الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا، الأمر الذي أتاح استئناف السفر الدولي، وتخفيف متطلبات الحجر الصحي والقيود المفروضة على الدخول للمملكة وإقامة الأنشطة السياحية والترفيهية".

وبالنسبة للربع الثاني من العام الجاري، سجل الحجم الإجمالي للحجوزات زيادة كبيرة مقارنة بالربع الثاني من عام 2020، بنسبة 192% ليصل إلى 1.2 مليار ريال، مقابل 398 مليون ريال قبل عام.

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