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"مبادلة" تجمع 1.6 مليار دولار لصندوق الأسهم الخاصة 3

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مبادلة للاستثمار

"مبادلة" تجمع 1.6 مليار دولار لصندوق الأسهم الخاصة 3

تدير مبادلة للاستثمارات المالية أصولاً بقيمة 9 مليارات دولار

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمارات المالية، المتخصصة في إدارة الأصول والتابعة لشركة مبادلة للاستثمار ("مبادلة")، عن نجاحها في جمع التمويلات لصندوق الأسهم الخاصة (الصندوق الثالث) مع إغلاق نهائي بقيمة 1.6 مليار دولار، متجاوزة مبلغ التمويل المستهدف.

وحصل الصندوق الثالث على استثمارات أخرى من مجموعة متنوعة من المستثمرين الجدد والحاليين بما في ذلك خطط التقاعد، والثروات، وبرامج التأمين، والمؤسسات الحكومية، والشركات العائلية، وشركات الأسهم الخاصة في أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وفقا لبيان صادر يوم الثلاثاء.

ويركز الصندوق الثالث من مبادلة للاستثمارات المالية على الاستثمارات المباشرة في أمريكا الشمالية وأوروبا عبر قطاعات أساسية وتشمل الإعلام والرياضة والترفيه، والخدمات الاستهلاكية والغذائية، والخدمات المالية، والخدمات الصناعية والتجارية.

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وتبلغ استثمارات الصندوق الثالث حتى الآن ما يقرب من 1.4 مليار دولار عبر تسعة أصول منها "ريف تكنولوجي"، وهي منصة تقنية تعمل على توصيل أفراد المجتمع بالخدمات والتجارب والسلع القريبة بهدف تمكين وتسريع نمو اقتصاد دول أمريكا الشمالية، وشبكة YES، الشبكة الرياضية الإقليمية الرائدة في منطقة نيويورك الكبرى؛ وبيترسون فارمز، المصنع الرائد لقطع التفاح الطازجة ومنتجات الفاكهة المجمّدة والعصائر الطازجة غير المركزة في الولايات المتحدة، وغيرها.

وتدير مبادلة للاستثمارات المالية أصولاً بقيمة 9 مليارات دولار من خلال صناديق جهات أخرى عبر أربعة مجالات أعمال هي الأسهم الخاصة والأسهم العامة والشركات الناشئة ومحفظة استثمار في البرازيل، بالإضافة إلى أنها أول شركة مملوكة لصندوق ثروة سيادي، يدير استثمارات بالنيابة عن مؤسسات استثمارية.

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