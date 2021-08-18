أرباح هيرميس تنمو 24% بالربع الثاني إلى 406 ملايين جنيه

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس، المدرجة في البورصة المصرية، عن بلوغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 406 ملايين جنيه خلال الربع الثاني من عام 2021، وهو ارتفاع سنوي بنسبة 24% بفضل النمو الملحوظ في أرباح قطاع التمويل غير المصرفي خلال الفترة.

وبلغت إيرادات الشركة 1.6 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 20% بفضل الأداء المتميز لقطاعي بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي، في ضوء ارتفاع إيرادات القطاعين من الأتعاب والعمولات بنسبة سنوية 66% لتسجل 1.1 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري.

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وارتفعت المساهمة الإيجابية لقطاع التمويل غير المصرفي خلال الربع الثاني من عام 2021 في ضوء نمو إيرادات القطاع بمعدل 62% على اساس سنوي لتبلغ 483 مليون جنيه.

ويأتي ذلك بفضل نمو إيرادات شركة "تنمية" المتخصصة في خدمات التمويل متناهي الصغر بنسبة سنوية 60% لتسجل 367 مليون جنيه خلال نفس الفترة، مدفوعًا بنموالمبيعات وتنمية محفظة التمويلات بما يعكس تحسن الأوضاع السوقية خلال الأشهر الماضية. كما لعبت "ڤاليو" دورًا محوريًا حيث تضاعفت إيرادات الشركة بمعدل ثلاث مرات لتبلغ 63 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2021.

وبالإضافة إلى ذلك، تضاعفت إيرادات أنشطة التخصيم تحت مظلة شركة "المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية" بنحو ثلاث مرات لتسجل 11 مليون جنيه وهو ما يرجع إلى نمو قاعدة العملاء خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وساهمت تلك الإنجازات في الحد من أثر تراجع إيرادات أنشطة التأجير التمويلي بنسبة سنوية 11% إلى 42 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2021، علمًا بأن إيرادات أنشطة التأجير التمويلي خلال فترة المقارنة في الربع الثاني من عام 2020 تضمنت ارباح ناتجة عن عملية التوريق بقيمة 7 ملايين جنيه.

وعلى صعيد أنشطة بنك الاستثمار، ارتفعت إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية (Sell-Side) بمعدل سنوي 69% لتسجل 493 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2021، حيث ارتفعت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بمعدل سنوي 176% لتسجل 161 مليون جنيه مدعومة بنمو أتعاب الاستشارات الناتجة عن الزيادة في عدد الصفقات التيقام بتنفيذها القطاع. كما ارتفعت إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 42% لتبلغ 333 مليون جنيه بفضل النمو القوي بالإيرادات في غالبية الأسواق التي تعمل بها المجموعة المالية هيرميس.

ومن جانب آخر، وارتفعت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) بمعدل سنوي 70% لتسجل 159 مليون جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري مدعومة بتضاعف إيرادات قطاع إدارة الأصول لتسجل 142 مليون جنيه بفضل ارتفاع أتعاب الإدارة والأداء الخاصة بشركة (FIM). وقد ساهم الأداء المتميز في تعويض التراجع البالغ 39% في إيرادات قطاع الاستثمار المباشر لتسجل 17 مليون جنيه نظرًا لانخفاض قاعدة الأصول المدارة بعد إتمام التخارج من شركة Vortex III خلال سبتمبر 2020.

من جانب آخر، انخفضت إيرادات الخزانة وعمليات سوق المال بمعدل سنوي 27% لتسجل 475 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2021، وهو ما يعكس التأثير الكبير لتسجيل أرباح غير محققة ناتجة عن اعادة تقييم استثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي.