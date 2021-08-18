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مصر.. أرباح "بالم هيلز" تقفز 75% بالنصف الأول

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بالم هيلز
بالم هيلز
البورصة المصرية

مصر.. أرباح "بالم هيلز" تقفز 75% بالنصف الأول

ارتفعت الإيرادات إلى 4 مليارات جنيه

القاهرة - العربية.نت

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كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة "بالم هيلز" للتعمير، عن ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 75.6%، على أساس سنوي.

وأوضحت أنها تمكنت من تحقيق صافي أرباح بلغت نحو 495.51 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل صافي ربح بلغ نحو 282.04 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وسجلت أرباح مالكي الشركة الأم من الأرباح النصفية نحو 461.42 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 276.58 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. فيما بلغت أرباح الحقوق غير المسيطرة خلال الستة أشهر نحو 34.08 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 5.45 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2020.

ووفق القوائم المالية للشركة، فقد ارتفع إيرادات النشاط خلال النصف الأول من 2021 لتصل إلى 4 مليارات جنيه، مقابل 2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

على مستوى الأعمال المستقلة، تراجع صافي الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 96.24 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 227.2 مليون جنيه خلال الفترة المنصرمة من العام الماضي.

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