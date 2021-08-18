نمو أرباح "حديد وطني" 64% إلى 30 مليون ريال بالنصف الأول

أظهرت النتائج المالية الأولية لشركة وطني للحديد والصلب "حديد وطني"، ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 63.77% في النصف الأول من العام الجاري، إلى نحو 30 مليون ريال، مقارنة بنحو 18.32 مليون ريال أرباح النصف الأول من 2020.

وقالت "حديد وطني" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سبب الارتفاع في صافي الربح للنصف الأول من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى نمو حجم المبيعات وانخفاض المصاريف التمويلية على الرغم من انخفاض هوامش الربحية للفترة الحالية وزيادة المصاريف العمومية والإدارية وزيادة مخصص الزكاة الشرعية.

مادة اعلانية

ارتفعت قيمة مبيعات الشركة بنسبة 56.38% في النصف الأول من 2021، لتصل إلى 322.02 مليون ريال، مقابل 205.92 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

كانت النتائج المالية السنوية لعام 2020، أظهرت نمو أرباح "حديد وطني" بنسبة 5.7%، لتصل إلى 31 مليون ريال، مقابل 29.4 مليون ريال خلال عام 2019.