انخفاض أرباح "أسواق المزرعة" في الربع الثاني 76%

انخفضت أرباح الشركة السعودية للتسويق الفصلية 76.4% في الربع الثاني من 2021، إلى 4.5 مليون ريال، مقابل 19 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

إلا أن الأرباح ارتفعت 6%، مقارنة مع مثيلتها المحققة في الربع السابق والتي كانت 4.2 مليون ريال.

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وخلال النصف الأول من 2021، تراجعت الأرباح 67.8% إلى 8.7 مليون ريال، مقابل 27 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

وأرجعت "أسواق المزرعة" انخفاض أرباحها إلى تراجع إيرادات الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 149.4 مليون ريال بسبب تأثر ايرادات الربع المماثل من العام السابق إيجابياً بسبب الإغلاقات المتعلقة بجائحة كورونا .

كما ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية شاملة الاستهلاك للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 1,1 مليون ريال.

وبلغ صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الربع الحالي بمبلغ 9.9 مليون ريال مقارنة بمبلغ 8.8 مليون ريال والذي يمثل صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الربع المماثل من العام السابق .