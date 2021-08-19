السعودية للأسماك تعمق خسائرها الفصلية بـ 7.9% إلى 9.6 مليون ريال

ارتفعت خسائر الشركة السعودية للأسماك بنسبة 7.9% في الربع الثاني من 2021، إلى 9.63 مليون ريال، مقارنة بخسائر قدرها 8.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس فصلي، انخفضت خسائر السعودية للأسماك بنسبة 1.17% في الربع الثاني، مقارنة بخسائر نحو 9.74 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب الارتفاع في صافي الخسارة يعود بشكل رئيس‎ ‎إلى الزيادة في مصاريف البيع والتسويق الناتجة عن زيادة مخصص الائتمان ‏ومصاريف الحملات التسويقية، كذلك الزيادة في مصروف الزكاة والمصاريف التشغيلية الأخرى‎.

وجاءت الخسارة ‏على الرغم من تحسن إجمالي الربح الناتج عن انخفاض التكاليف وانخفاض تكاليف التمويل نتيجة سداد ‏القرض البنكي خلال شهر يوليو من العام 2020. ‏

وأظهرت النتائج انخفاض صافي الربح بعد الزكاة بنسبة 2.79% خلال النصف الأول من عام 2021 إلى 19.38 مليون ريال، مقابل خسائر 19.94 مليون ريال بالفترة المماثلة من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الخسائر المتراكمة بلغت 113.703 مليون ‎‏ ريال ما نسبته ‏‎55‎‏.‏‎28‎‏% ‏من رأس المال كما في 30 يونيو 2021، منها 94.816 مليون ريال تخص سنوات سابقة، و18.88 مليون ريال تخص العام الحالي.

وحسب البيان، تقوم الشركة بتطبيق الإجراءات ‏والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في ‏السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثـر مـن رأس مالها. ‏