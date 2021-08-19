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السعودية للأسماك تعمق خسائرها الفصلية بـ 7.9% إلى 9.6 مليون ريال

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الشركة السعودية للأسماك
الشركة السعودية للأسماك
سوق السعودية

السعودية للأسماك تعمق خسائرها الفصلية بـ 7.9% إلى 9.6 مليون ريال

مقارنة بخسائر 8.9 مليون ريال بالربع المماثل من 2020

دبي - العربية.نت

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ارتفعت خسائر الشركة السعودية للأسماك بنسبة 7.9% في الربع الثاني من 2021، إلى 9.63 مليون ريال، مقارنة بخسائر قدرها 8.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وعلى أساس فصلي، انخفضت خسائر السعودية للأسماك بنسبة 1.17% في الربع الثاني، مقارنة بخسائر نحو 9.74 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب الارتفاع في صافي الخسارة يعود بشكل رئيس‎ ‎إلى الزيادة في مصاريف البيع والتسويق الناتجة عن زيادة مخصص الائتمان ‏ومصاريف الحملات التسويقية، كذلك الزيادة في مصروف الزكاة والمصاريف التشغيلية الأخرى‎.

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وجاءت الخسارة ‏على الرغم من تحسن إجمالي الربح الناتج عن انخفاض التكاليف وانخفاض تكاليف التمويل نتيجة سداد ‏القرض البنكي خلال شهر يوليو من العام 2020. ‏

وأظهرت النتائج انخفاض صافي الربح بعد الزكاة بنسبة 2.79% خلال النصف الأول من عام 2021 إلى 19.38 مليون ريال، مقابل خسائر 19.94 مليون ريال بالفترة المماثلة من 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الخسائر المتراكمة بلغت 113.703 مليون ‎‏ ريال ما نسبته ‏‎55‎‏.‏‎28‎‏% ‏من رأس المال كما في 30 يونيو 2021، منها 94.816 مليون ريال تخص سنوات سابقة، و18.88 مليون ريال تخص العام الحالي.

وحسب البيان، تقوم الشركة بتطبيق الإجراءات ‏والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية والخاصة بالشركات المدرجة أسهمها في ‏السوق والتي بلغت خسائرها المتراكمة 20% فأكثـر مـن رأس مالها. ‏

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