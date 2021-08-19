"الخزف السعودي" تعتزم إنشاء مصنع جديد بتكلفة 249 مليون ريال

قالت شركة الخزف السعودي، اليوم الخميس، إنه سعياً في تنفيذ استراتيجية الشركة وخططها التوسعية، وافق مجلس إدارة الشركة بالتمرير على إنشاء مصنع جديد لإنتاج بلاط البورسلان بأحدث التقنيات العالمية وبطاقة إنتاجية تقدر بنحو 8.25 مليون متر مربع سنوياً.

وأضافت الخزف السعودي، في بيان على "تداول السعودية"، أن تكلفة المشروع تبلغ 249.3 مليون ريال، تمول من خلال الاقتراض والتمويل الذاتي.

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وأوضحت أن بدء إنشاء المشروع يكون في الربع الرابع من 2021، وينتهي في الربع الثاني من عام 2023.

وتوقعت أن يكون للمشروع أثر إيجابي على إيرادات الشركة، وتكون بداية الأثر المتوقع للمشروع في نتائج الشركة بعد بدء التشغيل التجاري في الربع الثاني من 2023.

وأشارت الشركة إلى أن التاريخ المتوقع للبدء في الإنتاج التجريبي للمشروع نهاية الربع الأول من عام 2023، وذلك لمدة شهر قبل بدء الإنتاج التجاري.

وذكرت أن المشروع تنفذه مجموعة من المصنعين والموردين داخل وخارج المملكة.