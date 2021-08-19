"غازكو" تربح 36.5 مليون ريال في الربع الثاني بزيادة 58%

ارتفعت أرباح شركة الغاز والتصنيع الأهلية "غازكو" بنسبة 58% في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 36.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 23.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وانخفضت أرباح "غازكو" بنسبة 57.1% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 85.2 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع الأرباح في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، يعود إلى ارتفاع الربح التشغيلي بنحو 18 مليون ريال بسبب انخفاض تكلفة الإيرادات والمصاريف العمومية والإدارية نتيجة بعض المبادرات التي قامت بها الشركة والتي أسهمت في تحسين كفاءة التشغيل وتخفيض التكاليف ومنها برنامج التقاعد المبكر للعاملين.

وأشارت إلى تأثر الأرباح بارتفاع إيرادات الاستثمارات بنحو 4 ملايين ريال المتمثلة بشكل رئيسي بزيادة توزيعات الأرباح المستلمة من الشركة الوطنية للغازات الصناعية، وذلك بالرغم من زيادة تكاليف التمويل بقيمة مليون ريال ومصروف الزكاة بقيمة 7 ملايين ريال.

وقفزت أرباح الغاز والتصنيع الأهلية بنسبة 221.9% في النصف الأول من العام الجاري، إلى 121.7 مليون ريال، مقابل 37.8 مليون ريال في النصف الأول من 2020.