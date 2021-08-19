"مجموعة الحكير" تتحول لخسائر بـ70 مليون ريال في الربع الثاني

تحولت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية "مجموعة الحكير" إلى تحقيق خسائر في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 69.95 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 2.07 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وارتفعت خسائر الشركة بنسبة 17.67% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بخسائر نحو 60.1 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

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وذكرت "مجموعة الحكير" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن التحول إلى الخسارة في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض إيرادات القطاع الفندقي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وما تبعها من تطبيق إجراءات احترازية للسيطرة على انتشار تلك الجائحة خلال الربع الثاني من العام الحالي والتي أثرت سلباً على إيرادات الشركة بوجه عام.

وأضافت أنه تم إيقاف كافة المناسبات والاحتفالات وصالات الأفراح وقاعات الاجتماعات بالفنادق وتعليق تشغيل البوفيهات المفتوحة بالمطاعم، وكذلك تأثر معدلات الإشغال سلبا خصوصاً في فنادق المنطقة الغربية بسبب القيود على الرحلات الدولية والعمرة وانخفاض إشغال فنادق القطاع خلال الربع الثاني من 2021، كمرافق للعزل والحجر الصحي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وتحولت الشركة إلى الخسارة في النصف الأول من 2021، بنحو 130.05 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 4.18 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

وذكرت "مجموعة الحكير" أن خسائرها المتراكمة بلغت 432.39 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2021، تعادل نسبة 78.6% من رأس المال البالغ 500 مليون ريال.