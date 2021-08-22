أرباح السعودي الألماني الفصلية تتراجع 44% إلى 9 ملايين ريال

أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (السعودي الألماني الصحية) عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة تراجعاً في صافي الربح بنسبة 44%.

وبلغ صافي الربح 9.14 مليون ريال، مقارنة بـ 16.35 مليون ريال خلال الربع الثاني من 2020. يأتي ذلك رغم ارتفاع الإيرادات بـ 22.3% إلى 456.57 مليون ريال.

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وعزت الشركة تراجع الأرباح إلى زيادة تكلفة المبيعات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق مما يؤثر على نسب الربحية، وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وتراجعت صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول بنسبة 43.42% لتصل إلى 21.24 مليون ريال، مقارنة بـ 37.54 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ونمت الإيرادات خلال تلك الفترة بنسبة 8% إلى 874.94 مليون ريال.