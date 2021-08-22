المملكة القابضة تتحول إلى الربحية بـ 412.3 مليون ريال بالربع الثاني

أعلنت شركة المملكة القابضة، اليوم الأحد، عن النتائج المالية الأولية للربع الثاني من العام الجاري، محققة صافي ربح قدره 412.246 مليون ريال.

وجاءت هذه الأرباح مقابل خسائر حققتها الشركة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت 1.127 مليار ريال.

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ونمت إيرادات الشركة بنسبة 96% لتصل إلى 421.452 مليون ريال، مقابل 214.5 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان لتداول السعودية، إن سبب تحقيق الأرباح يعود إلى إرتفاع حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وأيضا انخفاض في خسائر قيمة استثمارات بحقوق الملكية وارتفاع في دخل التوزيعات، وكذلك ارتفاع إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى وانخفاض التكاليف التشغيلية للفنادق وأخرى، وكذلك انخفاض الأعباء المالية وانخفاض في خسائر الانخفاض في قيمة أصول مالية وأيضا انخفاض المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية. على الرغم من ارتفاع مصروف ضريبة الدخل وانخفاض المكاسب الأخرى وانخفاض مكاسب استثمارات من خلال الربح والخسارة وكذلك ارتفاع مصروف الزكاة.

وخلال النصف الأول، بلغت أرباح الشركة 503.3 مليون ريال، مقابل خسائر بلغت 1.177 مليار ريال خسائر خلال الفترة المناظرة من 2020.

وقالت الشركة إن سبب تحقيق أرباح يعود إلى ارتفاع حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وأيضا انخفاض في خسائر قيمة استثمارات بحقوق الملكية وارتفاع في دخل التوزيعات وانخفاض التكاليف التشغيلية للفنادق وأخرى وارتفاع المكاسب الأخرى وأيضا انخفاض الأعباء المالية وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية وانخفاض في خسائر الانخفاض في قيمة أصول مالية وكذلك انخفاض مصروف الزكاة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي على الرغم من انخفاض إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى وارتفاع مصروف ضريبة الدخل وكذلك انخفاض مكاسب استثمارات من خلال الربح والخسارة.