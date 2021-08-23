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أرباح "أبناء حسن الناقول" ترتفع 166% في النصف الأول

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شركة أبناء محمد حسن الناقول
شركة أبناء محمد حسن الناقول
سوق السعودية

أرباح "أبناء حسن الناقول" ترتفع 166% في النصف الأول

بدعم 3 عوامل شملت زيادة الإيرادات وانخفاض تكلفة المبيعات وتخفيف إجراءات الجائحة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أبناء محمد حسن الناقول، عن ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة 166.2% إلى 4.04 مليون ريال، مقابل أرباح 1.51 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى زيادة الإيرادات الناتجة عن زيادة المبيعات، بالإضافة إلى تقليل تكلفة المبيعات عن طريق استخدام تقنية الإسمنت الأخضر باستخدام مادة البوزلان مما يساهم في التقليل من الانبعاثات الكربونية (صديق للبيئة) وتقليل تكلفة المواد الخام للمنتج النهائي مع تحسين جودة المنتج.

وأشارت إلى تحسن الأرباح أيضا نتيجة التخفيف من الإجراءات الاحترازية التي تتبعها السعودية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال فترة النصف الأول بنسبة 23.64% إلى 23.24 مليون ريال، مقارنة مع 18.8 مليون ريال بالفترة المماثلة من عام 2020.

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