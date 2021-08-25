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سامسونغ تسجل رقما قياسيا بطلبات التشغيل المسبق لأحدث هواتفها

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سامسونغ تسجل رقما قياسيا بطلبات التشغيل المسبق لأحدث هواتفها

طلبات "غالاكسي زد فولد 3" و"غالاكسي زد فليب 3" سجلت 920 ألف وحدة

دبي - العربية.نت

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سجل الهاتفان الذكيان الجديدان لشركة سامسونغ للإلكترونيات Galaxy Z Flip3 "جالاكسي زد فولد 3" و"غالاكسي زد فليب 3" رقما قياسيا في اليوم الأول للتشغيل المسبق.

وقد تلقت سامسونغ الطلبات المسبقة لهذين الهاتفين في الفترة من 17 و23 من الشهر الجاري، ويحصل من قدموا الطلبات المسبقة على طلباتهم ابتداء من يوم أمس قبل 3 أيام من إطلاقهما رسميا في البلاد.

وذكرت سامسونغ أن عدد الطلبات المسبقة لهما بلغ حوالي 920 ألف وحدة، متفوقين بكثير على "غالاكسي نوت 20" وغالاكسي إس 21"، وفقا ما نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

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وبدأت سامسونغ يوم أمس الثلاثاء في تشغيل الهواتف الجديدة لمن قدموا طلبات مسبقا للحصول على أي من الهاتفين، وبلغ عدد الهواتف التي تم تشغيلها خلال يوم الثلاثاء نحو ما يقرب من 270 ألف وحدة، وهو أعلى رقم لسامسونغ في السوق المحلية.

وقامت سامسونغ بتخفيض أسعار هواتفها الحديثة من سلسلة غالاكسي زي "Galaxy Z"، حيث خفضتها بما يصل إلى 340 دولارا مقارنة بسابقاتها، حتى تتمكن من الترويج للهواتف القابلة للطي.

سيباع هاتف زي فولد 3 وهو أول هاتف قابل للطي من سامسونغ يدعم خاصية القلم بكاميرا أسفل الشاشة، بـ 1.99 مليون وون. أما زي فليب 3، الذي تبلغ شاشته الخارجية أكبر أربع مرات من سلفه سيبلغ سعره 1.25 مليون وون.

هذا وبدأ أيضا تلقي الطلبات المسبقة لشراء ساعة غالاكسي واتش 4 الذكية الجديدة وسماعات الأذن اللاسلكية "غالاكسي بودز 2" الأسبوع الماضي.

وستقدم سامسونغ مزايا مختلفة بما يشمل خدمات العناية بالأجهزة، وإكسسوارات مجانية وهدايا لمن يقدمون طلبات مسبقة لشراء الأجهزة.

كما تدير الشركة برنامجا خاصا لتبديل الهواتف القديمة بهواتف غالاكسي زي حتى 30 سبتمبر.

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