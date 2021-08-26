الإمارات للألمنيوم تعتزم طرح 20% من أسهمها العام المقبل

تدرس شركة الإمارات العالمية للألمنيوم طرح أسهمها في اكتتاب عام في 2022، ما قد يعد أحد أكبر الاكتتابات العامة في الإمارات خلال السنوات الأخيرة، وفقا لما نقلته وكالة رويترز عن مصادر.

وقالت المصادر إن الإمارات العالمية للألمنيوم، التي تعد أحد أكبر منتجي الألمنيوم في العالم، تدرس مقترحات من البنوك بشأن طرح الأسهم في السوق.

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وأضافت المصادر إن الشركة تدرس طرح ما بين 10% و20% من أسهمها للمستثمرين. وتشير التقديرات الأولية من البنوك أن قيمة الشركة تتراوح بين 16 مليار دولار و19 مليار دولار.

وذكر مصدر أنه تم تعيين شركة روتشيلد أند كو مستشارا ماليا للطرح.

كان الاكتتاب العام "للإمارات للألمنيوم" قد تأجل عام 2018، بعد أن فرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب رسوماً جمركية على واردات الألمنيوم من الإمارات.

يذكر أن الشركة تعتبر أكبر منتج للألمنيوم في الشرق الأوسط وهي مملوكة مناصفة لكل من "مبادلة" ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

وبلغت إيرادات الإمارات العالمية للألمنيوم في العام الماضي 5.1 مليار دولار وبلغت أرباح تشغيلها 1.1 مليار دولار.

