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تابعة لـ "الزامل" توقع اتفاقية لتوريد 13.57 ألف تكييف للمدارس الوزارية السعودية

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الزامل للصناعة
الزامل للصناعة
سوق السعودية

تابعة لـ "الزامل" توقع اتفاقية لتوريد 13.57 ألف تكييف للمدارس الوزارية السعودية

مدة العقد 3 أشهر

دبي - العربية.نت

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وقعت شركة الزامل للمكيفات والأجهزة المنزلية، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة الزامل للاستثمار الصناعي (الزامل للصناعة)، عقداً مع شركة تطوير للمباني، وذلك في إطار دعم الصناعات الوطنية والمنتج المحلي بالسعودية.

ويتضمن العقد تصنيع وتوريد أكثر من 13,570 جهاز تكييف للمدارس التابعة لوزارة التعليم في مختلف محافظات المملكة العربية السعودية، وفقا لبيان الشركة لتداول السعودية اليوم الاثنين.

وتبلغ قيمة العقد 44 مليون ريال، وتصل مدته إلى 3 أشهر، ومن المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة لعام 2021.

وتحولت شركة الزامل للاستثمار الصناعي "الزامل للصناعة"، إلى تحقيق أرباح في الربع الثاني من العام الجاري، بنحو 7.07 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 58.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

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وارتفع صافي أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 35.9% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 5.2 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت الشركة إن تحولها إلى الربحية في الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، يعود إلى 5 عوامل هي ارتفاع في مبيعات قطاعي الحديد والعوازل، وارتفاع هوامش الربح الإجمالية والتشغيلية في كافة القطاعات، وانخفاض المصاريف التشغيلية وتكاليف التمويل، بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى، وانخفاض في خسائر عمليات متوقفة.

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