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طيران الإمارات تعلن عن تنقلات في فريق العمليات التجارية

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طيران الإمارات تعلن عن تنقلات في فريق العمليات التجارية

تسري جميع التعيينات الجديدة اعتبارا من مطلع سبتمبر

دبي - العربية.نت

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أعلنت طيران الإمارات عن تنقلات في فريق العمليات التجارية في غرب ووسط آسيا وأفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

وسيعمل ستة من أعضاء الفريق الذين تقلبوا في مناصب قيادية عدة في الناقلة وجميعهم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة على تنفيذ المبادرات التجارية عبر الأسواق الرئيسية مع التركيز الاستراتيجي على تعزيز موقعها القيادي وتنمية قاعدة عملائها مع استمرار الدول في تخفيف القيود على السفر. وتسري جميع التعيينات الجديدة اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، عدنان كاظم: "إننا في وضع جيد لتحقيق نتائج أفضل على درب التعافي وذلك بفضل قوة علامتنا التجارية وتركيزنا على تنفيذ مبادرات العملاء والمبادرات التجارية الاستراتيجية ومواصلة العمل في إعادة بناء شبكة خطوطنا بشكل عقلاني وبأمان واستدامة وستساهم التنقلات ضمن الفريق التجاري في تعزيز هيكلنا الإداري عبر الأسواق الرئيسية".

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.وقال "إعلاننا اليوم تعبير واقعي عن التزامنا القوي بإعداد كوادر قيادية من العاملين لدينا".

وشمل الفريق كلا من جبر الجزيري نائب رئيس العمليات التجارية في المملكة العربية السعودية ومحمد النهاري نائب رئيس العمليات التجارية في باكستان ومحمد سرحان نائب رئيس العمليات التجارية في الهند وراشد الفجير مدير العمليات التجارية في إيران وخلفان السلامي مدير العمليات التجارية في المغرب وراشد صلاح الأنصاري مدير العمليات التجارية في السودان.

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