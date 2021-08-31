دبي الإسلامي يعتزم طرح صكوك بـ 500 مليون دولار

يعتزم بنك دبي الإسلامي، أكبر البنوك الإسلامية في الإمارات، إصدار صكوك مقومة بالدولار، وفقا لما نقلته رويترز عن مصدرين.

وقام البنك بالفعل بتعيين مستشاريين للصفقة، والتي من المتوقع أن تتم في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يصل حجم الإصدار إلى 500 مليون دولار، وفقا للمصادر.

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وقام بنك دبي الإسلامي باصدار صكوك مقومة بالدولار قيمتها مليار دولار لآجل 5 سنوات في يونيو الماضي، بجانب 500 مليون دولار إضافية من أبريل، وكان العائد على تلك الصكوك وقتها هو الأدنى في المنطقة.