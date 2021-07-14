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دبي الإسلامي يفوز بحكم يقضي بدفع NMC لمعظم تكاليفه القانونية 

بنك دبي الإسلامي - أسواق
بنك دبي الإسلامي
سوق أبوظبي

دبي الإسلامي يفوز بحكم يقضي بدفع NMC لمعظم تكاليفه القانونية

المصرف لديه انكشاف على شركة NMC المتعثرة بقيمة 400 مليون دولار

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أبوظبي - العربية.نت

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أصدرت محكمة أبوظبي حكما يأمر إن.ام.سي هيلث، أكبر شركة رعاية صحية خاصة في الإمارات، بدفع تكاليفها القانونية في آخر تطورات النزاع مع بنك دبي الإسلامي.

وبموجب الحكم، ستتحمل NMC "إن.ام.سي" المتعثرة التكاليف القانونية إلى جانب 75% من التكاليف القانونية التي تكبدها المصرف والتي تصل إلى 1.2 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يؤخر القرار مدفوعات الدائنين، ويعقّد عملية إعادة هيكلة ديون الشركة البالغة مليارات الدولارات.

يُذكر أن لدى دبي الإسلامي انكشافا على NMC بقيمة 400 مليون دولار، حيث كانت المجموعة قد دبرت قروضاً من دبي الإسلامي، باستخدام ضمان يعرف باسم ذمم التأمين المدينة، يتعلق بمدفوعات شركات التأمين عن الخدمات الطبية.

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