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غازبروم الروسية تتوقع 55 مليار متر مكعب زيادة سنوية بإنتاج الغاز

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غازبروم
طاقة

غازبروم الروسية تتوقع 55 مليار متر مكعب زيادة سنوية بإنتاج الغاز

وتأثير محدود لحريق في بمصنع الشركة شمال روسيا

موسكو – رويترز 

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قال عملاق الغاز الروسي "غازبروم"، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن يرتفع إنتاجه من الغاز الطبيعي في 2021 بمقدار 55 مليار متر مكعب إلى أكثر من 510 مليارات متر مكعب، مضيفاً أن حريق اندلع مؤخرا في مصنعه بشمال روسيا سيكون له تأثير محدود على الإنتاج.

وأضافت الشركة أن التدشين المحتمل لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 لن يكون له تأثير على أحجام الصادرات هذا العام.

وكانت أرباح الشركة في الربع الثاني من هذا العام تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات إلى 521.2 مليار روبل (7 مليارات دولار)، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وسط تعاف في أسواق الطاقة.

وأضافت الشركة أيضا أن إيراداتها في الأشهر الثلاثة من أبريل/نيسان إلى نهاية يونيو/حزيران ارتفعت إلى 2.07 تريليون روبل من 1.16 تريليون في الفترة نفسها من 2020.

وأوضحت أنها تتوقع استثمارات بقيمة 1.8 تريليون روبل في 2021.

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