مصر.. أرباح "بايونيرز" القابضة تتراجع 35% في النصف الأول

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة "بايونيرز" القابضة للاستثمارات المالية، تراجع أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة تقترب من 35% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان تلقت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها حققت أرباحاً بلغت 522.84 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت نحو 800.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مسجلة تراجعاً بنسبة 34.7%.

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وارتفعت إيرادات الأنشطة لدى الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 4.28 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت نحو 3.57 مليار جنيه في النصف المقارن من العام السابق، بنسبة نمو بلغت نحو 20%.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بلغت نحو 5.37 مليون جنيه بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت نحو 173.95 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2020، مسجلة تراجعاً بنسبة 96.6%.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت نحو 299.66 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي المنتهي في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت نحو 271.27 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الاقلية.

ووفق القوائم المالية، فقد ارتفعت إيرادات الأنشطة لدى الشركة خلال الفترة إلى 2.04 مليار جنيه، مقابل 1.7 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد بلغت أرباح الشركة 4.13 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 118.4 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي.