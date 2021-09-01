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تليغرام ينضم لقائمة الكبار بأكثر من مليار تحميل

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تكنولوجيا

تليغرام ينضم لقائمة الكبار بأكثر من مليار تحميل

214.7 مليون عملية تحميل للتطبيق في النصف الأول 2021

دبي - العربية.نت

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انضم تطبيق تليغرام إلى نادي الكبار، بعد أن تجاوز عدد تحميلاته على مستوى العالم أكثر من مليار مرة، وفقا بيانات " Sensor Tower".

وحقق التطبيق الذي يتخذ من دبي مقرا له هذا الإنجاز يوم الجمعة الماضي. وتعد الهند أكبر سوق للتطبيق الذي تم إنشاؤه في 2013، كما هو الحال لمنافسه الرئيسي واتساب.

وتمثل الهند، التي تعتبر أكبر سوق للإنترنت، نحو 22% من إجمالي تحميلات التطبيق منذ بدء إنشائه، وفي المرتبة الثانية تأتي روسيا بـ 10%، وإندونيسيا بـ 8%.

وتسارعت عملية تثبيت التطبيق في 2021، لتصل إلى 214.7 مليون عملية تثبيت في النصف الأول من 2021، بارتفاع نسبته 61% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغت نحو 133 مليون عملية.

صندوقان لأبوظبي يستثمران 150 مليون دولار في تليغرام شركات مبادلة للاستثمار صندوقان لأبوظبي يستثمران 150 مليون دولار في تليغرام

ولدى تليغرام نحو 500 مليون مستخدم نشط شهرا، وفقا لأحدث البيانات الصادرة مطلع العام.

ويحتل التطبيق الذي جمع استثمارات تفوق مليار دولار هذا العام، المرتبة الخامسة عشرة بين التطبيقات التي جرى تحميلها مليار مرة أو أكثر. وتضم القائمة واتساب وماسنجر، وفيسبوك، وإنستغرام، وسنباشات، وسبوتيفاي ونيتفلكس.

وفي مارس الماضي، أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي المملوكة لحكومة أبوظبي، عن استثمار 75 مليون دولار في شركة "تليغرام".

وقالت "مبادلة" إن الاستثمار سيكون في صورة سندات قابلة للتحويل إلى أسهم لأجل 5 سنوات قبل الاكتتاب العام المُزمَع، وذلك بالتعاون مع صندوق "أبوظبي كاتاليست بارتنرز" الذي سيستثمر أيضاً مبلغ 75 مليون دولار في المنصة.

وتوقعت أن تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في خلق فرص جديدة للتعاون، وبالتالي دعم وتعزيز المنظومة المتكاملة من شركات الابتكار والتكنولوجيا في أبوظبي.

يذكر أن تطبيق "تليغرام" أطلقه الأخوان بافيل ونيكولاي دوروف، في 2013، كتطبيق مراسلة آمن يستخدم التشفير التام بين طرفي المحادثة، وتطوّر التطبيق منذ إطلاقه ليصبح اليوم منصة عالمية متكاملة للتواصل الاجتماعي.

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