أمازون تخطط لإطلاق تلفاز يحمل علامتها التجارية

تخطط شركة أمازون لطرح تلفازها الذي يحمل علامتها التجارية في الولايات المتحدة في أقرب وقت في شهر أكتوبر.

وأطلقت الشركة تلفاز AmazonBasics في الهند أواخر العام الماضي. وتعاونت الشركة أيضًا مع الشركات المصنعة الأخرى لبيع أجهزة التلفاز حصريًا مع برنامج Fire TV المدمج. ولكن هذه النماذج تحمل دائمًا العلامة التجارية للشركة المصنعة، مثل توشيبا.

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وكان الإطلاق الأميركي قيد العمل منذ ما يقرب من عامين ويتضمن فرقًا من Amazon Devices و Lab126.

ويضع إطلاق التلفاز عملاقة التجارة الإلكترونية في منافسة مباشرة مع شركات الإلكترونيات الأخرى، بما في ذلك سامسونج وسوني وإل جي، التي تبيع أجهزتها في كثير من الحالات من خلال سوق أمازون عبر الإنترنت، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

ومن المتوقع أن تكون النماذج عبارة عن أجهزة تلفاز ذات شاشات كبيرة في نطاق 55 إلى 75 إنش. ومن المقرر أن يتم إطلاقها في أقرب وقت ممكن في شهر أكتوبر. ولكن الطرح كان يعاني من اختناقات لوجستية.

وتعمل أمازون أيضًا على جهاز تلفاز منفصل تقوم بتصميمه داخليًا. ويتم تصنيع تلفاز الشركة المباع في الهند في ذلك البلد، وهو يتميز بنظام تشغيل Fire TV بالإضافة إلى أدوات التحكم الصوتية أليكسا.

ويباع إصدار 55 إنش حاليًا بنحو 588 دولار، بينما تبلغ تكلفة إصدار 50 إنش نحو 506 دولارات.

في حين أشاد بعض العملاء بأجهزة التلفاز باعتبارها قيمة جيدة، فقد اشتكى العديد من وميض شعار AmazonBasics عبر الشاشة لمدة 15 دقيقة قبل أن يتمكنوا من مشاهدة البرامج، أو من أعطال أليكسا.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها أمازون مجال الإلكترونيات والأجهزة المنزلية عبر جهازها الخاص الذي يحمل علامتها التجارية.

أليكسا

وأصدرت الشركة في عام 2018 سلسلة من الأجهزة المنزلية التي تعمل بنظام أليكسا، بما في ذلك فرن الميكروويف ومكبر الصوت ومضخم الصوت.

وتهدف إلى جعل مساعدها الصوتي أليكسا موجودًا في كل مكان قدر الإمكان. ويمكن الوصول إليه بسهولة من خلال وضعه في المناطق التي يقضي فيها الأشخاص معظم الوقت.

ومع ذلك، من غير الواضح مدى نجاح هذا النهج. ولا يزال يتم استخدام أليكسا في الغالب للوظائف البسيطة مثل تشغيل الموسيقى أو معرفة الوقت.