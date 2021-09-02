أمازون تعلن عن وظائف جديدة في مصر بعد انطلاقها رسميا

تحولت منصة "سوق دوت كوم" للتجارة الإلكترونية إلى أمازون مصر يوم الأربعاء، بعد 10 سنوات من انطلاق "سوق دوت كوم" و4 سنوات من استحواذ أمازون على المنصة.

وأعلنت أمازون مصر، عن انطلاقها رسمياً وتقديم تجربة تسوق بأسعار تنافسية وخيارات سهلة للدفع، وعدة خدمات أخرى، مع استخدام عملاء "سوق دوت كوم" بياناتهم السابقة للدخول على أمازون مصر.

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وذكرت أنه يمكن للعملاء الحاليين والجدد التسوق عبر أمازون مصر واستخدام تطبيق أمازون واختيار مصر من الإعدادات.

في الوقت ذاته أعلنت أمازون عن 85 وظيفة شاغرة في 15 تخصصاً مطلوباً لفرعها في مصر.

تتوزع الوظائف على المبيعات ومهندسي "السوفت وير" ومشرفين ومديري حسابات، وستفتح باب التقديم للوظائف الجديدة خلال الأيام القادمة.

وتنتشر الوظائف في عدة محافظات هي القاهرة والإسكندرية والغربية.

كانت شركة "أمازون"، قد افتتحت مستودعا في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية في مصر، ليصل بذلك استثمارات الشركة إلى مليار جنيه.

وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هذا المستودع، الذي تم تجديده، يقع على مساحة 28 ألف متر مربع، ويُعد جُزءاً من استثمارات الشركة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصرية.

وأشار خلال احتفالية يوم الثلاثاء الماضي، حضرها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى أن المستودع يستهدف توفير تجربة تسوق وتوصيل أكثر سرعة لتلبية طلبات عملاء التسوق عبر الإنترنت، كما أنه سيسهل تقديم المزيد من المنتجات إلى شريحة أكبر من العملاء في مصر، وذلك أكثر من أي وقت مضى.

وفي الوقت نفسه، نوّه نائب رئيس الشركة إلى أن الشركة تستثمر أكثر من مليار جنيه في مصر، وتوفر ما يزيد على 3000 وظيفة، وتمتلك أكثر من 15 محطة توصيل على مستوى الجمهورية، ويحتل السوق المصري المرتبة الأولى من حيث استثمارات أمازون في القارة الإفريقية.