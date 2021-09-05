الموافقة على زيادة رأسمال "ثوب الأصيل" 100 مليون ريال 

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة ثوب الأصيل زيادة رأس مالها من 300 مليون ريال إلى 400 مليون ريال.

وأضافت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، أن الزيادة ستتم بمنح سهم مجاني مقابل كل 3 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

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وحسب البيان، تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 42.912 مليون ريال من بند "الاحتياطات الأخرى" ومبلغ 57.087 مليون ريال من بند "الأرباح المبقاة".

وأوضح البيان أن عدد الأسهم سيرتفع من 30 مليون سهم إلى 40 مليون سهم بعد الزيادة، على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 6 أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وأظهرت البيانات المالية لشركة ثوب الأصيل، انخفاض صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الثاني من 2021 بنسبة 34.07% إلى 34.49 مليون ريال، مقابل 52.32 مليون ريال بالفترة المماثلة من 2020.

وأضافت الشركة في بيان سابق، أن صافي أرباح الربع الثاني من العام الحالي ترتفع بنسبة 146.88% قياسا على الربع الأول من العام الحالي والبالغة 13.97 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أن سبب الانخفاض السنوي في صافي الدخل للربع الثاني يعود بشكل أساسي إلى انخفاض المبيعات بنسبة 13.30% ويرجع ذلك إلى توقيع الشركة عقد توريد مستلزمات طبية خلال الربع المماثل من العام السابق.