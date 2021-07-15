أرباح "ثوب الأصيل" تتراجع 34% في الربع الثاني

أظهرت البيانات المالية لشركة ثوب الأصيل، انخفاض صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة خلال الربع الثاني من 2021 بنسبة 34.07% إلى 34.49 مليون ريال، مقابل 52.32 مليون ريال بالفترة المماثلة من 2020.

وأضافت الشركة في بيان لها للسوق السعودية "تداول"، اليوم الخميس، أن صافي أرباح الربع الثاني من العام الحالي ترتفع بنسبة 146.88% قياسا على الربع الأول من العام الحالي والبالغة 13.97 مليون ريال.

مادة اعلانية

وأوضحت الشركة أن سبب الانخفاض السنوي في صافي الدخل للربع الثاني يعود بشكل أساسي إلى انخفاض المبيعات بنسبة 13.30% ويرجع ذلك إلى توقيع الشركة عقد توريد مستلزمات طبية خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأشارت الشركة أيضا إلى تأثير الانخفاض النسبي لهامش الربح نتيجة زيادة مبيعات منتجات ذات ربحية منخفضة.

كما تضمنت أسباب تراجع الأرباح، زيادة مصروفات البيع والتوزيع خلال الربع الحالي، ويرجع ذلك لإطلاق حملة ترويجية تزامنا مع شهر رمضان.

وأفادت الشركة بأنها استفادت خلال الربع المماثل من العام السابق من المبادرات الحكومية لتخفيف الآثار المترتبة عن جائحة "كوفيد- 19".

وخلال النصف الأول من عام 2021، انخفض صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 30.6% إلى 48.46 مليون ريال، من 69.6 مليون ريال بالفترة المماثلة من 2020.

زيادة رأس المال

في بيان منفصل، ذكرت "ثوب الأصيل"، أن مجلس الإدارة أوصى بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم بنسبة زيادة 33.33% ليرتفع رأس المال إلى 400 مليون ريال من 300 مليون حاليا.

وأوضحت أن الزيادة تأتي لتدعيم رأس مال الشركة ليتناسب مع حجم أعمالها وتطلعاتها المستقبلية والمحافظة على الملاءة المالية.

وحسب البيان، سيتم منح سهم لكل 3 أسهم مملوكة وستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 100 مليون ريال من الأرباح المبقاة والاحتياطيات الأخرى.

في سياق متصل، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من عام 2021 بقيمة إجمالية 22.5 مليون ريال تستحق لنحو 30 مليون سهم بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد.

ونوهت إلى أن استحقاق التوزيعات النقدية يكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية جلسة تداول يوم 19 سبتمبر 2021.