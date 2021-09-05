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"أسمنت الجوف" تُمدد عقد توريد مع إحدى الشركات بـ40 مليون ريال 

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أسمنت الجوف
سوق السعودية

"أسمنت الجوف" تُمدد عقد توريد مع إحدى الشركات بـ40 مليون ريال

العقد يستمر حتى 29 رمضان من العام الهجري الحالي

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أسمنت الجوف، عن تمديدها عقد توريد أسمنت لشركة سليمان بن صالح المهيلب وأبناؤه بقيمة 40 مليون ريال.

وقالت الجوف في بيان لها على "تداول السعودية"، إن مدة العقد تبدأ من تاريخ التوقيع 28 محرم 1443 حتى 29 رمضان 1443 هـ.

وأوضحت الشركة أن الأثر المالي للمبيعات سيكون خلال فترة تمديد الاتفاقية، مُشيرة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في هذا العقد.

أرباح أسمنت الجوف تتجاوز 8 ملايين ريال في الربع الثاني بزيادة 12% شركات سوق السعودية أرباح أسمنت الجوف تتجاوز 8 ملايين ريال في الربع الثاني بزيادة 12%

وارتفع صافي أرباح "أسمنت الجوف" بنسبة 12.02% في الربع الثاني من 2021، إلى نحو 8.12 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 7.25 مليون ريال أرباح الربع الثاني من 2020.

وانخفضت أرباح شركة أسمنت الجوف بنسبة 58.18% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بصافي ربح نحو 19.4 مليون ريال في الربع الأول من 2021.

وقالت أسمنت الجوف في بيان سابق، إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض تكلفة المبيعات، على الرغم من انخفاض المبيعات، وارتفاع مصاريف التمويل ومصروف الزكاة.

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