السعودية للكهرباء تحصل على تسهيلات ائتمانية بـ2.58 مليار دولار

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الأربعاء، عن توقيعها تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 2.577 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن مدة التمويل 3 سنوات، وتهدف منه إلى إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية دوارة حالية، وتمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية.

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وأضافت أن التمويل مع 11 بنكاً هم بنك انتيسا سان باولو، وبنك الصين، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وبنك جي بي مورجان تشيس، وبنك ميزوهو، وبنك أم يو إف جي.

وكذلك بنك ستاندرد تشارترد، وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، بالإضافة إلى ناتيكسيس.

وكانت السعودية للكهرباء، قد أعلنت عن النتائج المالية الأولية الموحدة للربع الثاني من العام الجاري، محققة أرباحا بلغت 5.8 مليار ريال، مقابل خسائر بلغت قيمتها 869 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي.

وقالت الشركة، في بيان سابق، إن الإيرادات نمت بـ 13.6% لتصل إلى 18.936 مليار ريال، مقابل 16.668 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.