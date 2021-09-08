هيونداي تعمل على تغيير مفهوم السيارات عالمياً بهذا الكشف!

تخطط مجموعة هيونداي موتور لتطوير إصدارات خلايا وقود الهيدروجين لجميع طرازات مركباتها التجارية بحلول عام 2028، كما تتطلع الشركة أيضاً إلى تقديم "نظام خلايا الوقود من الجيل التالي" في عام 2023.

قالت شركة السيارات الكورية الجنوبية العملاقة إن هدفها هو "الوصول إلى معادلة سعر سيارة تعمل بخلايا الوقود مماثلة لسيارة كهربائية تعمل بالبطارية بحلول عام 2030". وينطبق هذا الطموح على كل من سيارات الركاب والمركبات التجارية.

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وأضافت هيونداي أن الجيل التالي من سياراتها سيأتي بإصدارات 100 كيلو واط و200 كيلو واط "مع خفض التكاليف بأكثر من 50%، وإجمالي حجم الحزمة بنسبة 30% ومضاعفة إنتاج الطاقة".

وتعمل خلايا الوقود على تسخير الطاقة الكيميائية للهيدروجين لتوليد الكهرباء، والتي تعمل بعد ذلك على تشغيل السيارة.

وفي حين أن هناك الكثير من الحديث عن إمكانات مركبات خلايا الوقود الهيدروجينية، إلا أن هناك أيضاً عدداً من العقبات التي تحتاج التكنولوجيا للتغلب عليها إذا كانت تريد تطويرها لتصبح خياراً سائداً للسائقين.

أشارت حكومة الولايات المتحدة، على سبيل المثال، إلى عدد من التحديات التي تتراوح بين متانة وموثوقية خلايا الوقود وتكلفة السيارة.

وأضافت: "لا يمكن للبنية التحتية الحالية لإنتاج الهيدروجين وتوزيعه أن تدعم حتى الآن التبني واسع النطاق لسيارات وقود الهيدروجين".

يأتي ذلك، فيما أعلنت بي إم دبليو، وجاكور، وتويوتا، وهوندا، عن دخولها قطاع خلايا وقود الهيدروجين.