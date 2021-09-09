"السعودي للاستثمار" يبيع كامل أسهم الخزينة بـ1.03 مليار ريال

أعلن البنك السعودي للاستثمار "استثمار"، اليوم الخميس، عن النتائج النهائية لعملية بيع أسهم الخزينة.

وقال "استثمار" في بيان على "تداول السعودية"، إن عدد الأسهم المباعة بلغ نحو 74.99 مليون سهم تمثل كامل أسهم الخزينة المملوكة للبنك.

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وأضاف أن إجمالي المتحصلات من عملية بيع الأسهم بلغ نحو 1.03 مليار ريال.

كان البنك السعودي للاستثمار قد أعلن عن نتائج بيع أسهم الخزينة المتبقية وتخصيص أسهم الخزينة المباعة، حيث بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة بيع الأسهم المتبقية 648%.

وقال إن إجمالي الأسهم المباعة عددها 9753403 سهم، بقيمة 151,753,415 ريال، ويصل متوسط السعر إلى 15.56 ريال.