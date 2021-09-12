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أرباح "الوطنية للبناء" تقفز إلى 25.1 مليون ريال في النصف الأول

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الوطنية للبناء والتسويق
الوطنية للبناء والتسويق
سوق السعودية

أرباح "الوطنية للبناء" تقفز إلى 25.1 مليون ريال في النصف الأول

بسبب ارتفاع الإيرادات في جميع القطاعات التشغيلية

دبي - العربية.نت

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ارتفع صافي أرباح الشركة الوطنية للبناء والتسويق بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 223.5% في النصف الأول من 2021، ليصل إلى 25.09 مليون ريال، مقارنة بنحو 7.76 مليون ريال في النصف الأول من 2020.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن السبب في ارتفاع الإيرادات في جميع القطاعات التشغيلية في القوائم الموحدة (تجاري وصناعي) هو تحسن الحركة الاقتصادية لقطاع مواد البناء والذي أثر بشكل إيجابي على نتائج أعمال الشركة.

وأضافت أن مبيعات قطاع الصناعات المعدنية ارتفعت بسبب زيادة الكميات المباعة في السوق وارتفاع متوسط أسعار البيع، وكذلك ارتفع هامش الربح إلى 12% مقارنة بالفترة المماثلة 9.60% مما أثر على صافي الربح إيجابياً.

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وأشارت الشركة إلى انخفاض مصاريف التمويل مقارنة بالفترة المماثلة بنسبة 39.40%.

وأشارت الوطنية للبناء والتسويق، إلى أن القوائم المالية الحالية تشمل النتائج الموحدة لأول مرة للشركة الوطنية للبناء والتسويق مع شركتنا التابعة شركة أجيج لصناعة الصلب، التابعة والمملوكة لها بنسبة 100%.

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