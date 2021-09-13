"العقارية" تعتزم زيادة رأسمالها بأسهم حقوق أولوية بـ 1.6 مليار ريال

أعلنت الشركة العقارية السعودية، عن توصية مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين، للجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق الأولوية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه 1.6 مليار ريال، وهدفه تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة.

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وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية.

وقرر مجلس إدارة العقارية السعودية تعيين شركة الأهلي المالية كمستشار مالي بخصوص زيادة رأس المال.

كما سيتم الإعلان في حينه عن تقديم ملف طلب زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها في حينه عن أي تطورات مستقبلية يجب الإعلان عنها في حال توافرها.