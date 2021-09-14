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إصدار صك تملك "نادك" لأرض وادي الدواسر بمساحة 269.2 مليون متر

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نادك
نادك
سوق السعودية

إصدار صك تملك "نادك" لأرض وادي الدواسر بمساحة 269.2 مليون متر

قرار التملك صادر عن وزارة البيئة والمياه السعودية

دبي - العربية.نت

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أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، صدور صك تملك أرض وادي الدواسر بمساحة 269.21 مليون متر مربع، بموجب قرار تمليك شركة نادك الصادر من وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.

وأفادت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن صدور الصك يأتي بناءً على مصادقة المقام السامي رقم 58378 بتاريخ 28 شوال 1441هـ القاضي بالموافقة على تمليك شركة نادك المساحات المحياة من الأراضي المسلمة لها.

وأشارت الشركة إلى أن معاملة إصدار صكوك أراضي الشركة في كل من حائل والجوف لا تزال قيد التنفيذ لدى الجهات المختصة وسيتم الإعلان عنها في حينه.

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وقالت "نادك" إنه تم الانتهاء من معاملة الشركة لاستلام صك أرض وادي الدواسر، ويتم حالياً استكمال الإجراءات النظامية مع الجهات ذات العلاقة لإصدار صكوك أراضي حائل والجوف.

وسجلت "نادك" خسائر بواقع 10.98 مليون ريال خلال النصف الأول، مقابل أرباح بـ 149.81 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، بعد تراجع الإيرادات بنسبة 8% إلى 1.073 مليار ريال.

وتكبدت الشركة خسائر قدرها 17.35 مليون ريال بالربع الأول، مقابل أرباح بـ 131.63 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة بنسبة 11.6% لتصل إلى 537.23 مليون ريال، مقابل 608.06 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2020.

عزت الشركة الخسائر إلى تراجع مبيعات منتجات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 8.18%، وتراجع مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 61.32%.

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