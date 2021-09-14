بوينغ ترفع توقعاتها للطلب على الطائرات

عدلت بوينغ بالزيادة توقعات الطلب طويل الأجل على الطائرات مع عودة الرحلات الجوية التجارية في أسواق من بينها الولايات المتحدة لتخفف من التوقعات الأكثر قتامة في ذروة الإغلاقات بسبب فيروس كورونا العام الماضي.

وتوقعت شركة صناعة الطائرات الأميركية، التي تهيمن على مبيعات الطائرات مع شركة إيرباص الأوروبية، تسليم 43 ألفا و610 طائرات تجارية خلال الأعوام العشرين المقبلة بقيمة 7.2 تريليون بزيادة 500 وحدة عن 43 ألفا و110 طائرات في التوقعات قبل عام.

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وعلى المدى الأقصر أي خلال عشرة أعوام، وهي أكثر تأثرا بالتداعيات الخطيرة للجائحة على شركات الطائرات، تتوقع بوينج تسليم 19 ألفا و330 طائرة ارتفاعا من توقعات العام السابق عند 18 ألفا و350 طائرة، نقلاً عن رويترز.

والتوقعات لمدة عشرة أعوام تقل 6% عن التوقعات المنشورة في 2019 ولكن الهبوط المسجل من مستويات ما قبل الجائحة نزل من 11% قبل عام.

وقال كبير مسؤولي الاستراتيجية في بوينج مارك آلن للصحفيين "أحد أقوى أسباب الثقة هي السرعة التي شهدنا بها تعافي السفر المحلي خلال الاثني عشر شهرا الماضية".