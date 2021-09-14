تهمة جديدة تطال "غوغل".. وغرامة بـ180 مليون دولار

قالت هيئة مراقبة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية، إنها غرمت شركة غوغل ما يقرب من 180 مليون دولار اليوم الثلاثاء، لإساءة استخدام هيمنتها في أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة وأسواق التطبيقات، في أحدث سلسلة من الإجراءات التنظيمية ضد عمالقة التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم.

جاءت العقوبة بعد أسابيع من تمرير كوريا الجنوبية قانونًا يحظر على مشغلي متاجر التطبيقات الكبرى مثل Google وApple، إجبار مطوري البرامج على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم، معلنين بشكل فعال أن احتكار Play Store وApp Store المربح غير قانوني.

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في الأسبوع الماضي أمر قاضٍ أميركي شركة أبل بفك السيطرة على نظام الدفع الخاص بمتجر App Store، في معركة ضد الاحتكار مع شركة Epic Games صاحبة لعبة Fortnite.

وتهيمن كل من Google و Apple على سوق التطبيقات عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية، التي تحتل المرتبة 12 في قائمة أكبر الاقتصادات في العالم والمعروفة ببراعتها التكنولوجية.

وقد قامت لجنة التجارة العادلة الكورية (KFTC) بالتحقيق مع غوغل منذ عام 2016، بزعم منع صانعي الهواتف الذكية المحليين مثل Samsung Electronics من تخصيص نظام التشغيل Android.

وقالت إن غوغل أعاقت المنافسة في السوق من خلال "اتفاقية مكافحة التجزئة" التي تمنع صانعي الهواتف الذكية من تثبيت إصدارات معدلة من أندرويد، والمعروفة باسم "أندرويد فورك"، على أجهزتهم.

وأضافت KFTC في بيان: "بسبب ذلك، لم يتمكن صانعو الأجهزة من إطلاق منتجات مبتكرة بخدمات جديدة".

وتابعت: "نتيجة لذلك، يمكن لـ غوغل تعزيز هيمنتها على السوق في سوق أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة".

غرمت غوغل 207.4 مليار وون (176.8 مليون دولار) وأمرت شركة التكنولوجيا العالمية العملاقة باتخاذ خطوات تصحيحية. فيما أكدت غوغل أن عمولات Play Store الخاصة بها تعتبر قياسية في الصناعة، وتعويضًا عادلًا لبناء أسواق آمنة حيث يمكن للمطورين الوصول إلى الناس في جميع أنحاء العالم.

وحقق متجر Play Store عائدات تقارب 6 تريليون وون (5.2 مليار دولار) في عام 2019، وفقًا لبيانات وزارة العلوم في سيؤول.