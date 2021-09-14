تحالف يطلب الاستحواذ على 90% من شركة "سوديك" المصرية

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، عن موافقتها على إيداع مشروع عرض الشراء الإجباري المقدم من تحالف مكون من شركة الدار فنتشرز إنترناشونال هولدينجز آر إس سي ليميتد وشركة جاما فورج ليميتد لشراء حتى عدد 320.577.631 سهم بنسبة 90% من أسهم رأسمال شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك، المدرجة في البورصة المصرية.

وذكرت الهيئة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن العرض بسعر نقدي يبلغ 20 جنيها للسهم وبحد أدني للتنفيذ 51% من أسهم الشركة المستهدفة بالعرض وذلك وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

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وأضافت الهيئة أنها في طور دراسة العرض.

وتفاعل سهم "سوديك" إيجاباً مع العرض، مرتفعاً بنسبة 5.29% عند سعر 18.9 جنيه في البورصة المصرية، خلال تلك الأثناء.

ويعد ذلك العرض الثاني لشراء شركة "سوديك" خلال العام الحالي، وكانت هيئة الرقابة المالية المصرية، قد وافقت على تمديد مهلة تقدم "الدار العقارية" الإماراتية بعرض الشراء الإجباري لكامل أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، لمدة 30 يوما إضافية، تبدأ من الثاني من أغسطس 2021 وهو تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم العرض.

وذكرت الهيئة في قرارها إلى أن تمديد مهلة العرض يسمح للدار العقارية بالانتهاء من الفحص النافي للجهالة.

كانت "سوديك" قد تلقت عرضا في مارس من "الدار العقارية" للاستحواذ بمفردها أو بالتحالف مع مستثمرين آخرين، على حصة لا تقل عن 51% من أسهم سوديك، بسعر مبدئي يتراوح بين 18 و19 جنيها للسهم.

ويبلغ رأس المال المصدر لشركة "سوديك" 1.39 مليار جنيه موزعًا على 349 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية سوديك بين عدة شركات (خلافا للتكتل السابق)، أبرزها شركة العليان السعودية الاستثمارية المساهم المنفرد الأكبر بنسبة 14%.

كما يستحوذ تحالف يضم حسن علام العقارية، أكت فاينانشال للاستثمارات، كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات، وآخرون على حصة وصلت إلى 15% حتى 9 فبراير الماضي.

كما تساهم عائلة أبانمي بنسبة 10%، وشركة ريبليوود للاستشارات بنسبة 9%، وريمكو آى جي تي للاستثمار بنسبة 7%.