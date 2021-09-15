بنك برقان يصدر سندات متوسطة الأجل بـ500 مليون دولار

أعلن بنك برقان المدرج ببورصة الكويت، حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي لإصدار سندات غير مضمونة ذات أولوية بالسداد بقيمة 500 مليون دولار أو ما يعادلها بعملات أخرى.

وأوضح البنك في بيان له على بورصة الكويت، اليوم الأربعاء، أن إصدارات السندات تأتي ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل.

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وذكر البنك أن السندات ستصدر إما بتاريخ استحقاق يحل بعد 5 سنوات وفائدة ثابتة، أو بتاريخ استحقاق يحل بعد 6 سنوات وقابلة للاسترداد بعد 5 سنوات من تاريخ إصدارها وذلك بفائدة ثابتة للخمس سنوات الأولى وفائدة متغيرة للسنة السادسة حتى تاريخ الاستحقاق.

وأوضح البنك أن التنفيذ الناجح للصفقة سيسمح بتعزيز السيولة طويلة الأجل ونسب السيولة الرقابية.

وفي بيان منفصل، ذكر بنك برقان أنه حصل أيضا على موافقة البنك المركزي على طلب زيادة رأس المال، موضحا أنه سيتم إصدار 375 مليون سهم بقيمة اسمية 100 فلس للسهم، مضافا إليها علاوة إصدار 90 فلسا لكل سهم لتصبح القيمة الإجمالية للطرح نحو 71.25 مليون دينار.

وأشار البنك إلى أن الأثر المالي لزيادة رأس المال يتمثل في زيادة حقوق ملكية البنك بمقدار 71.25 مليون دينار، وزيادة حقوق الملكية العادية من الشريحة الأولى بمقدار 120 نقطة أساس.

وكانت أرباح بنك برقان ارتفعت خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة 6% إلى 24.02 مليون دينار، مقابل 22.74 مليون دينار بالفترة المماثلة من عام 2020.

وأفاد البنك بأن نمو الأرباح خلال الفترة الحالية يعود إلى زيادة صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 4% إلى 112.02 مليون دينار، قياسا على 107.58 مليون دينار بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وبحسب البيان، انخفضت أصول البنك بنهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2% إلى 6.945 مليار دينار، مقارنة مع 7.108 مليار دينار بالفترة المماثلة من العام السابق.