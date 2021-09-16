.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

غازبروم الروسية تُبقي خطط صادراتها من الغاز لأوروبا عند 183 مليار متر مكعب

  • الخط
غازبروم
غازبروم
اقتصاد روسيا

غازبروم الروسية تُبقي خطط صادراتها من الغاز لأوروبا عند 183 مليار متر مكعب

مجلس إدارتها رفع استثمارات الشركة لعام 2021 إلى 16.36 مليار دولار

موسكو - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال عملاق الطاقة الروسي غازبروم اليوم الخميس، إن خططه لصادرات الغاز الطبيعي لأوروبا في العام الجاري تظل دون تغيير عند 183 مليار متر مكعب على الرغم من زيادة برنامجه الاستثماري.

وأضافت غازبروم اليوم أن مجلس إدارتها رفع استثمارات الشركة لعام 2021 إلى 1.185 تريليون روبل (16.36 مليار دولار)، بزيادة 282.8 مليار روبل عن البرنامج الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر كانون الأول 2020.

وكانت غازبروم قد أعلنت أنها ضاعفت أرباحها في الربع الثاني من هذا العام بأكثر من ثلاث مرات إلى 521.2 مليار روبل (7 مليارات دولار)، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وسط تعاف في أسواق الطاقة.

وأشارت أيضا إلى أن إيراداتها في الأشهر الثلاثة من أبريل/نيسان إلى نهاية يونيو/حزيران ارتفعت إلى 2.07 تريليون روبل من 1.16 تريليون في الفترة نفسها من 2020.

وكانت صادرات غازبروم من الغاز الطبيعي في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام زادت 23.2% على أساس سنوي إلى 115.3 مليار متر مكعب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
خبر لا يطمئن أبداً.. العالم على موعد مع خبر لا يطمئن أبداً.. العالم على موعد مع "المتحور الوحش"
فيديو محرج لبايدن.. نسي اسم رئيس وزراء أستراليا فيديو محرج لبايدن.. نسي اسم رئيس وزراء أستراليا
الأكثر قراءة
فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس فيديو لا يصدق.. شابة مصرية تلقي بنفسها من الطابق السادس
آيفون 13.. سعر ومواصفات هاتف أبل الجديد آيفون 13.. سعر ومواصفات هاتف أبل الجديد
فيديو مروع.. توقيف مواطن سرق سيارة ودهس فتاتين بالسعودية فيديو مروع.. توقيف مواطن سرق سيارة ودهس فتاتين بالسعودية
ضربها وخنقها وأحرق جثمانها.. القصاص من جانٍ قتل مقيمة ضربها وخنقها وأحرق جثمانها.. القصاص من جانٍ قتل مقيمة
سعودي مُلهم حارب السرطان وحصل على الدكتوراه.. يروي قصته سعودي مُلهم حارب السرطان وحصل على الدكتوراه.. يروي قصته
جديد سمكرية جديد سمكرية "البني آدمين" في مصر .. محاميها يكشف مفاجاة
قبل أن تذهب
موديرنا: يجب الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
موديرنا: يجب الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
اكتشف المزيد