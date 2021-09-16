غازبروم الروسية تُبقي خطط صادراتها من الغاز لأوروبا عند 183 مليار متر مكعب

قال عملاق الطاقة الروسي غازبروم اليوم الخميس، إن خططه لصادرات الغاز الطبيعي لأوروبا في العام الجاري تظل دون تغيير عند 183 مليار متر مكعب على الرغم من زيادة برنامجه الاستثماري.

وأضافت غازبروم اليوم أن مجلس إدارتها رفع استثمارات الشركة لعام 2021 إلى 1.185 تريليون روبل (16.36 مليار دولار)، بزيادة 282.8 مليار روبل عن البرنامج الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر كانون الأول 2020.

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وكانت غازبروم قد أعلنت أنها ضاعفت أرباحها في الربع الثاني من هذا العام بأكثر من ثلاث مرات إلى 521.2 مليار روبل (7 مليارات دولار)، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي وسط تعاف في أسواق الطاقة.

وأشارت أيضا إلى أن إيراداتها في الأشهر الثلاثة من أبريل/نيسان إلى نهاية يونيو/حزيران ارتفعت إلى 2.07 تريليون روبل من 1.16 تريليون في الفترة نفسها من 2020.

وكانت صادرات غازبروم من الغاز الطبيعي في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام زادت 23.2% على أساس سنوي إلى 115.3 مليار متر مكعب.