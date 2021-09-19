استقالة 4 أعضاء بمجلس إدارة باعظيم التجارية

أعلنت شركة باعظيم التجارية، اليوم الأحد، عن تقدم 4 أعضاء من مجلس الإدارة باستقالاتهم.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن محمد بن صالح باعظيم عضو مجلس إدارة تنفيذي، تقدم باستقالته بتاريخ 15 أغسطس 2021، وكذلك هشام بن عبدالله باعظيم، عضو وأمين سر مجلس الإدارة، عضو مجلس إدارة تنفيذي، تقدم باستقالته بتاريخ 13 سبتمبر 2021، ومحمد بن حمد الفارس، عضو مستقل، تقدم باستقالته مطلع سبتمبر 2021، بالإضافة إلى استقالة رؤى بنت أبوبكر باعظيم، عضو غير تنفيذي، في 2 سبتمبر 2021.

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وأرجع الأعضاء الاستقالة إلى أسباب شخصية، وفقاً لبيان الشركة.

وفي بيان منفصل، أعلنت باعظيم التجارية، عن انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم الخميس، الماضي، ووافق المساهمون على جدول الأعمال المتضمن تعديلات بالنظام الأساسي للشركة منها مواد تتعلق بإدارة الشركة واجتماعات مجلس الإدارة وتعيين مراجع الحسابات وتوزيع الأرباح.

ووافق المساهمون على إيقاف نسبة التجنيب والبالغة 10% من صافي الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للشركة، لبلوغ الاحتياطي النظامي 30% من رأس المال.